Un Consell de Ministres es farà a Barcelona per debatre sobre Catalunya

El president del Govern central, Pedro Sánchez, concedeix una extraordinària importància al Consell de Ministres que té intenció de celebrar a la tardor a Barcelona perquè allà s'hi debatran i aprovaran mesures «que afectaran els problemes reals dels catalans», segons van informar fonts de Moncloa.

Unes declaracions que arriben després que la Generalitat, per boca de la seva portaveu Elsa Artadi, qualifiques d'«anecdòtica» la reunió a Barcelona d'un Consell de Ministres i urgia el Govern central a presentar una solució al problema polític a Catalunya. «Que es reuneixin on creguin oportú», va dir la portaveu, i va afegir que la Generalitat posarà sempre el focus en les decisions que prengui el Govern central, no on es reuneixi per prendre-les. Està previst que el Consell de Ministres de Barcelona se celebri a l'entorn de l'aniversari del referèndum de l'1 d'octubre.