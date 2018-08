Llibertat amb càrrecs per a l'agressor de la dona que treia llaços grocs

El magistrat del Jutjat d'Instrucció número 32 de Barcelona ha deixat aquest dimecres a la tarda en llibertat provisional amb càrrecs l'home detingut per agredir una dona dissabte passat quan ella retirava llaços grocs al parc de la Ciutadella. L'individu s'ha negat a declarar davant del jutjat de guàrdia i ara la investigació per almenys un delicte de lesions lleus amb l'agreujant de discriminació per motius d'origen anirà a càrrec del Jutjat d'Instrucció número 7, que també tindrà en compte la denúncia de l'home contra la dona, d'origen rus.