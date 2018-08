Sánchez assegura que la defensa de Llarena «és una qüestió d'Estat»

El president espanyol, Pedro Sánchez, va tancar files amb el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena i va dir que la seva defensa per la demanda civil a Bèlgica no és «una qüestió privada sinó d'Estat». En un viatge oficial a Xile, Sánchez va dir que han atès «des del primer moment» els requeriments del Consell General del Poder Judicial i sempre de «manera positiva». «L'Estat ha de defensar la sobirania jurisdiccional d'Espanya quan es posa en qüestió i el govern central ha tingut clar des del primer minut que no és una qüestió privada sinó d'Estat», va manifestar. A més, va respondre Torra -que li demanava que expliqués quina proposta tenia per Catalunya- i ha dit que el govern del PSOE és «profundament respectuós amb l'autogovern de Catalunya» però que també té un projecte «per a tots els territoris i pobles d'Espanya».

Sobre la investigació de la Fiscalia per les identificacions dels Mossos a persones que retiraven llaços grocs, va defensar que els fiscals són «autònoms» i va considerar que en aquest cas «estan obligats a demanar aquesta informació». Inicialment, el Ministeri de Justícia va dir que defensaria la justícia espanyola si es qüestionava la instrucció del jutge per l'1-O. Ara bé, va deixar clar que no defensaria Llarena pels seus «actes privats». Bona part de la demanda presentada per Puigdemont i quatre exconsellers es fonamenta en declaracions que el jutge va fer a una conferència a Oviedo on negava que la causa fos per motius polítics. Unes declaracions que, segons la defensa, no respecten ni l'honor ni la presumpció d'innocència dels demandants.

Aquesta manifestació va aixecar les crítiques de PP i Cs que han impulsat iniciatives al Senat i al Congrés per defensar el jutge Llarena. Per la seva part, el PP ha intensificat la seva pressió contra la ministra de Justícia, Dolores Delgado, i ha exigit el seu cessament per la seva posició en la defensa del jutge Pablo Llarena, un assumpte pel qual demanarà la seva reprovació al Congrés i al Senat, cambra on té l'èxit garantit gràcies a la seva majoria absoluta. L'enduriment de les crítiques del PP, protagonitzat per la seva portaveu parlamentària, Dolors Montserrat, es va produïr després que Sánchez, reafirmés que l'Executiu assumirà la defensa de Llarena davant la demanda civil presentada a Brussel·les contra ell per l'expresident Carles Puigdemont i quatre dels seus exconsellers.

Les paraules del cap de l'Executiu, com les que va pronunciar ahir Dolores Delgado, descartaven un viratge en la posició de l'Executiu respecte a aquest assumpte. Però per al PP s'ha produït un nou «gir» en l'acció de l'Executiu i Sánchez «ha contradit» Delgado, de manera que han posat el focus sobre ella amb la petició de cessament immediat. Fonts del ministeri confirmen que s'estan seguint els tràmits per contractar advocat que representi Llarena a Bèlgica el proper 4 de setembre però que encara no s'ha tancat tot el procés. En ser una demanda civil, Llarena no està obligat a comparèixer personalment en la vista prèvia que decideix si s'admet o no a tràmit la demanda i n'hi ha prou amb què el representi un advocat. La ministra vol anar a la cambra baixa per explicar totes les gestions fetes per defensar el jutge instructor de la causa contra el procés i també la «sobirania i la immunitat jurisdiccional» dels tribunals espanyols.



Els jutges posaran una querella

L'associació d'advocats Movimiento24DOS, amb seu a Madrid, va anunciar a través del seu compte de Twitter que presentarà una querella contra el titular del jutjat francòfon de Brussel·les si admet a tràmit la demanda civil presentada per Puigdemont i els quatre exconsellers contra Llarena. Per al col·lectiu d'advocats, presidit pel catedràtic Nicolás González-Cuéllar, si el jutge belga dona tràmit a la demanda civil estaria prevaricant i cometent un delicte d'usurpació de funcions públiques.

En l'àmbit polític, el president del PP, Pablo Casado, també va demanar a la Fiscalia General que estudiï si es pot querellar contra el jutjat belga si tramita la demanda contra Llarena. Per atra banda, la portaveu del Govern català, Elsa Artadi, va criticar ahir que l'Executiu plantegi assumir la seva defensa. Tampoc Urkullu no creu que la demanda qüestioni la justícia espanyola, com tampoc ho pensa Echenique: «El sensat és que Llarena es pagui els seus advocats».