Barcelona allotja cada dia 400 inmigrants i sol·licitants d'asil

Al voltant de 400 immigrants i sol·licitants d'asil s'allotgen diàriament a Barcelona, segons xifres del Servei d'Atenció a les persones Immigrants, Emigrants i Refugiades (SAIER). El tinent d'alcalde de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació i Transparència de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Asens, va destacar que «de les 12.621 persones ateses pel SAIER fins el mes de juliol, 4.567 tenen el perfil de sol·licitants de protecció internacional i 1.020 són menors d'edat». Així mateix, Asens va assenyalar que «aquest increment ha fet que al juliol ja s'hagi superat el número total de persones ateses durant tot l'any 2017, que es va tancar amb un total de 4.405 persones ateses» amb perfil de sol·licitants d'asil.

Asens va dir que «ni l'Estat ni la Generalitat tenen recursos previstos per a l'atenció a aquestes persones i el consistori s'està fent càrrec d'elles, reforçant els serveis municipals» i va concretar que l'Ajuntament de Barcelona ha destinat «gairebé sis milions d'euros a l'atenció de persones migrants». Per països de procedència, les persones ateses en el SAIER amb perfil de sol·licitant de protecció internacional són principalment veneçolans (1.301), colombians (577), hondurenys (456) i georgians (394). «La majoria de persones que arriben a Barcelona són famílies amb fills menors i una gran part de les quals arriben soles continuen el seu camí cap a Alemanya o França, on tenen familiars», va afirmar.