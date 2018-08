El càmera de Telemadrid denuncia als Mossos l'agressió que va patir a la manifestació de Cs

El càmera de Telemadrid ha denunciat als Mossos l'agressió que va patir aquest dimecres al vespre durant la concentració de Cs. L'operari ha presentat la denúncia aquest dijous al matí, acompanyada d'un informe mèdic per lesions. Un grup d'almenys tres persones el van agredir just a l'inici de la concentració convocada per Cs al Parc de la Ciutadella. Abans de l'agressió, uns quants concentrats el van assenyalar -erròniament- com a càmera de TV3, i li van clavar un cop de puny i diverses cops de peu. El càmera de televisió va replicat que no era de TV3 i va afegir que, igualment, no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana. A més, els agressors també el van colpejar en pensar-se que portava un llaç groc, que van confondre amb una cinta d'aquest color de la funda de la seva càmera de vídeo.