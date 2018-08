Colpegen un càmera de Telemadrid abans de la marxa al Parc de la Ciutadella

Tres persones van agredir un càmera de Telemadrid just a l'inici de la concentració convocada per Cs al Parc de la Ciutadella. Just abans de l'agressió, uns quants concentrats el van assenyalar com a càmera de TV3 i li van clavar un cop de puny i diversos cops de peu. El càmera de televisió va replicar que no era de TV3 i va afegir que igualment no l'haurien de pegar encara que fos de la televisió pública catalana. A més, els agressors també el van colpejar en pensar-se que portava un llaç groc, que van confondre amb una cinta d'aquest color de la funda de la seva càmera de vídeo.

El president de Cs, Albert Rivera, va acudir a la concentració convocada davant del Parc de la Ciutadella de Barcelona, a la qual hi van assistir un miler de persones, i va justificar la protesta per les «mofes» que assegura que ha rebut l'agredida. Va assegurar que «la violència no es justifica en democràcia» i que «lamentablement la fractura social que ha provocat el procés separatista té conseqüències».

Per això, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, «que rectifiqui, que acati la Constitució i l'Estatut i que retiri els símbols polítics partidistes de l'espai públic», en referència als llaços grocs.

La portaveu del PP al Congrés, Dolors Montserrat, va acusar el president del Govern, Pedro Sánchez, de deixar «abandonats» els catalans.