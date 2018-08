Llibertat amb ordre d'allunyament per a l'agressor de la dona que retirava llaços

El jutge de guàrdia de Barcelona va deixar en llibertat amb càrrecs l'home que presumptament va agredir una dona que retirava llaços grocs del parc de la Ciutadella al costat del seu marit i els seus tres fills i li va imposar una ordre d'allunyament de 500 metres de la víctima. L'home, que es va negar a declarar, va ser detingut ahir al matí a la capital catalana acusat d'un delicte d'odi i un altre de lesions, després que la dona presentés dimarts una denúncia per aquests fets davant la Policia Nacional.



La Fiscalia havia demanat la llibertat amb càrrecs per a l'acusat i un allunyament a una distància de 500 metres respecte a la víctima, tal com finalment va acordar el jutge, segons va informar el fiscal portaveu, José Miguel Company.



Els fets que se li imputen van ocórrer dissabte passat, dia 25, quan l'home va discutir amb una parella que treia llaços grocs d'una reixa del parc de la Ciutadella de Barcelona i va agredir la dona, anomenada Lidia i d'origen rus, que va haver de ser atesa a l'hospital amb múltiples ferides a la cara.



El suposat agressor va formalitzar dilluns, dia 27, una denúncia contra la Lidia, a qui acusa d'haver-lo agredit primer. L'home, que va presentar la denúncia davant els Mossos d'Esquadra, nega que la trifulga tingués un motiu polític i sosté que el que va fer va ser retreure a la parella que tirés llaços a terra, embrutant la via pública.



Puigdemont demana calma

Faig una crida a no escalar un conflicte sobre els llaços grocs. A tots els que han dissenyat una escalada de confrontació els hem de fer front amb serenitat, sense caure en provocacions que només alimenten actituds radicals que dificulten el necessàri diàleg entre les parts. pic.twitter.com/LLWWs7WHXn — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 29 de agosto de 2018

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va cridar ahir a «no escalar un conflicte sobre la iniciativa dels llaços grocs», però va advertir que no cediran davant la censura. «Mai hem de fer cap concessió ni a la violència ni a la censura», va explicar a través d'un vídeo publicat al seu compte de Twitte. «Les profundes diferències que tenim amb l'Estat no estaran mai, per part de la majoria política que dona suport al Govern català, per sobre de la voluntat d'afavorir la convivència pacífica al nostre país», va assegurar l'expresident.Precisament, ahir el ministre d'Interior Fernando Grande-Marlaska va assegurar que es parlarà de «tot», inclús de la polèmica pels llaços grocs, a la Junta de Seguretat de Catalunya, convocada per al pròxim dia 6 de setembre, dins de la «lleialtat institucional» i el «respecte recíproc» entre ell i el conseller d'Interior, Miquel Buch. Sobre un possible conflicte de competències en matèria de seguretat ciutadana entre l'Estat i la Generalitat, Grande-Marlaska va precisar que es tracta d'«una aparent controvèrsia» que solucionaran el conseller i ell.