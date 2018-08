Sánchez avisa Torra que ja sap «quin és el camí que l'espera» si torna a l'unilateralisme i trenca la legalitat

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha llençat un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra, i l'ha avisat de les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral.

"Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si tornés a l'unilateralisme, trencar la legalitat o desacatar", ha manifestat en roda de premsa des de Bogotà (Colòmbia), sense referir-se explícitament a un nou 155. Sánchez ha dit que el govern espanyol "està disposat a parlar de tot dins la legalitat" i ha dit a Torra que la política "ha d'estar al servei de la convivència".

Segons Sánchez, si el president de la Generalitat opta per la tensió i per la ruptura "no es dirigiria cap a la majoria dels catalans". Sobre la polèmica dels llaços grocs, ha fet una crida a la calma i ha instat administracions públiques i partits a "construir convivència i no aprofundir en la fractura social". "La seguretat i la convivència és un assumpte de tots", ha manifestat.