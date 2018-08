Tardà alerta que hi ha interessats en un «accident» per «dinamitar» el procés

El portaveu d'ERC al Congrés, Joan Tardà, ha considerat lamentable l'agressió a un càmera a la concentració convocada aquest dimecres per Cs davant del parc de la Ciutadella de Barcelona, i ha alertat que "pot ser que hi hagi algú interessat en el fet que aquesta fractura vagi 'in crescendo' i hi hagi un accident" per frenar l'avanç del soberanisme.

"D'aquesta manera podrien dinamitar un procés que triomfarà perquè és cívic, pacífic i democràtic", ha assenyalat aquest dijous en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.

Ha opinat que la tensió viscuda en la concentració ha de servir per ser conscient de qui pot estar interessat en l'enfrontament i la violència, i ha demanat que el debat no acabi relegat a una qüestió d'ordre públic, perquè si no l'independentisme haurà perdut la batalla, ha dit.

Per això, ha demanat als ciutadans que col·loquen llaços grocs que si veuen algú que els lleva "encara que dolgui, respectin els que els retiren i si consideren que cal tornar-los a posar", ho facin.

"Si algú nota que se li remou l'estómac, que compti fins a deu", ha demanat Tardà, que ha cridat a trobar un espai de diàleg entre posicions divergents i transformar la indignació ciutadana en acció política.

Referèndum

"Aquí només hi ha una solució i tothom ho sap encara que no ho verbalitzi" i és convocar un referèndum d'independència a Catalunya, ha assegurat.

Per això, ha demanat "no fer de l'anècdota una categoria", en referència a la col·locació de llaços, ja que creu que el focus ha de situar-se en què en el 2018 un conflicte polític no es pugui resoldre a través del diàleg.

En aquest sentit, ha instat el Govern de Pedro Sánchez a acabar amb la judicialització del procés sobiranista i que la Fiscalia es pronunciï en contra de les acusacions de rebel·lió i sedició dels polítics encausats: "Si no fa un pronunciament clar, costarà molt aprovar els pressupostos", ha advertit.

"Si no ets capaç de rectificar i no fas que la fiscal actuï, és una qüestió molt difícil de metabolitzar", ha apuntat el diputat republicà.