Cs demana empara al defensor del poble per als «indefensos» que retiren llaços

El president de Cs, Albert Rivera, va anunciar ahir que la seva formació política ha demanat empara al defensor del poble per als catalans que, en la seva opinió, se senten «indefensos» per part del Govern d'Espanya en retirar llaços grocs de la via pública. Així ho va expressar en una entrevista a RNE després que el líder taronja i la presidenta de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, retiressin amb les seves pròpies mans símbols independentistes dels carrers d'Alella (Barcelona).

«Estan indefensos aquells que per retirar uns llaços són identificats per la policia (...) Hi ha una identificació per part dels Mossos d'Esquadra a ciutadans que no han fet res dolent i fins i tot la Fiscalia de Catalunya ho està investigant. Els jutges han fet la seva feina i espero que el Govern espanyol rectifiqui en la seva postura perquè encara hi és a temps», va sentenciar.

La petició serà registrada per la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, qui va explicar en declaracions a Telecinco que dona aquest pas perquè considera que és la seva obligació «defensar davant d'una institució de l'Estat milions de catalans» que estan «obligats a quedar-se a casa seva, silenciats», per aquesta «ocupació de l'espai públic».

Arrimadas va defensar que el seu gest de retirar llaços juntament amb Rivera, lluny d'atiar el conflicte, el que buscava era simbolitzar que les persones preocupades per netejar els carrers de simbologia independentista no estan soles i que la seva formació no «permetrà que es criminalitzi» els qui ho fan. «No sé si ho tornarem a fer, tant de bo no hàgim de fer-ho», va comentar.

Ahir el portaveu adjunt de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va demanar responsabilitat als polítics que «juguen a fer de piròmans», en al·lusió encara que sense citar-los a Ciutadans, i els va instar a no buscar «l'incident, la polèmica i el marc de confrontació».

El portaveu de JxC, en declaracions als mitjans, es va referir així a Ciutadans, després que la formació hagi promulgat una campanya per retirar llaços grocs i per la concentració que van convocar dimecres al parc de la Ciutadella en suport a la dona agredida el dia 25 per retirar elements grocs i en contra de la violència. Concentració que va acabar amb l'agressió a un càmera de Telemadrid en ser confós amb un operador de TV3.



El càmera denuncia l'agressió

Precisament, el reporter va presentar ahir una denúncia per l'agressió que va patir durant la concentració. El periodista va presentar la denúncia ahir el matí davant dels Mossos d'Esquadra, segons va informar el cos policial. L'agressió es va produir quan uns dels concentrats van estirar de la càmera que portava a l'espatlla el periodista, que se'ls va encarar i també els va dir que era de Telemadrid, i almenys un dels activistes el va copejar al cap amb la mà.

El president de Cs, Albert Rivera, va dir que l'agressor del càmera de Telemadrid formava part d'un grup «aliè» a l'organització i que ho demostra el fet que tenen «identificat» que estava amb un grup de persones que també va amenaçar membres de Cs quan els deien que marxessin, inclòs un càrrec públic del partit. Associacions i sindicats de periodistes van condemnar de forma unànime l'agressió que va patir el càmera de Telemadrid. Els comitès d'empresa de Ràdio Televisió Madrid, TV3 i Catalunya Ràdio, en un comunicat conjunt, consideren «inadmissible que es vulgui justificar la violència contra aquest treballador amb l'excusa absurda que se'l va confondre amb un càmera de TV3».