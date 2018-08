La Justícia encarrega la defensa de Llarena per 544.982 euros

El Ministeri de Justícia ha contractat els serveis d'un bufet d'advocats a Bèlgica per representar tant l'Estat com el magistrat del Suprem Pablo Llarena per la demanda civil interposada per Carles Puigdemont i quatre exconsellers. El preu de l'adjudicació ascendeix als 545.000 euros i a partir d'ara el bufet Liederke Wolters Waelbroeck Kirpatrick serà qui estarà en contacte amb l'Advocacia de l'Estat per dirigir l'estratègia processal a Bèlgica, ja que l'advocacia no es podia personar directament en tractar-se d'un tribunal estranger ordinari.

El proper 4 de setembre, està fixada una vista preliminar en què les parts exposaran les al·legacions i el jutge haurà de decidir si admet a tràmit la demanda civil. Llarena no està obligat a assistir-hi en persona i el poden representar els advocats d'aquest bufet. El Ministeri de Justícia va informar que ja s'ha signat el contracte i, amb aquesta decisió, deixa tancada la representació tant de l'Estat en aquest procediment com també la del mateix jutge.