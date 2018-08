El PP veu «tracte de favor» en el règim de visites dels presos sobiranistes

El líder del PP català, Xavier García Albiol, va assegurar tenir proves documentades que la majoria de presos sobiranistes tenen «tracte de favor» en el règim de visites, per la qual cosa enviarà la documentació al Ministeri de Justícia i exigirà mesures, entre les quals assenyala la possibilitat de traslladar-los a presons fora de Catalunya. «Si qualsevol dels presos solament pot rebre entre dues i tres visites mensuals, els polítics independentistes a la presó estan rebent una mitjana de tres o quatre visites diàries», que no passen, segons el dirigent, cap control de seguretat, va explicar ahir en declaracions als periodistes.

La conselleria de Justícia, però, va negar que doni un tracte de favor als polítics independentistes presos i va assegurar que les visites que reben d'autoritats es duen a terme seguint els protocols, sense generar problemes de seguretat. Fonts de la conselleria de Justícia consultades van assegurar que no es dona cap tracte de favor i que les autoritats tenen dret a visitar tantes vegades com vulguin els presos.

La conselleria de Justícia va al·legar a més que no està regulada cap limitació a les visites que els presos poden rebre per part d'autoritats, entre les que s'inclou el president de la Generalitat, el del Parlament, consellers, alcaldes i diputats, així com ambaixadors i cònsols. Respecte a les visites de familiars i amics, la conselleria de Justícia assegura que els polítics independentistes presos segueixen també el mateix règim que els altres interns.