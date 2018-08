Sánchez amenaça amb el 155: «Torra ja sap quin és el camí si trenca la legalitat»

El cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, va advertir al president de la Generalitat, Quim Torra, que sap «perfectament quin és el camí que li depararia tornar a l'unilateralisme, el trencament de la legalitat i el desacatament». Sánchez va avisar així de forma indirecta Torra d'aplicar novament l'article 155 en la conferència de premsa que va oferir a Bogotà, i en plantejar-li què podria passar si el president català li llança un ultimàtum per celebrar un referèndum d'autodeterminació.

Sánchez va considerar que quan Torra diu determinades coses no s'està dirigint a la majoria de catalans, a la vegada que va destacar que la política ha d'estar al servei de la convivència i tots els actors catalans han de contribuir-hi, i no a la fractura social. El president del Govern central va assegurar que l'Executiu té molt clars els límits perquè Espanya és un estat social i democràtic de dret en el qual es respecta la legalitat, encara que no es va referir expressament a la possibilitat d'haver de recórrer de nou a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució si es traspassen aquests límits.

«Dins la legalitat, el Govern està disposat a parlar amb la Generalitat. El que ha de fer –va afegir– és representar la majoria dels catalans que volen acabar amb aquesta crisi de convivència i fractura que pateixen des de fa uns anys». En aquest sentit, Sánchez va insistir que la política ha d'estar al servei d'aquesta convivència.

En un altre ordre de coses, la Fiscalia del Tribunal Suprem es va oposar a les recusacions presentades per onze processats contra el tribunal que enjudiciarà la causa del procés i els va retreure ahir que acudeixin a «aquest artificiós curs» per «aconseguir un tribunal a la carta» i endarrerir la celebració del judici. El fiscal Jaime Moreno considera en el seu escrit que els processats han incorregut en «un cert abús de dret» en intentar apartar els cinc magistrats del tribunal al·legant «apreciacions o impressions subjectives i personals» que no constitueixen més que «artificiosos cursos per obstaculitzar el procés». I qüestiona que entre els processats que van recusar el tribunal es trobi l'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers Lluís Puig i Clara Ponsatí, que estan fugits de la Justícia. «És completament absurd que recusin un tribunal que no els jutjarà per trobar-se en rebel·lia i a la jurisdicció del qual s'han sostret eludint l'acció de la Justícia», precisa el fiscal.

En un escrit de 20 pàgines, el fiscal de sala Jaime Moreno, que ha portat el cas, acusa els polítics que han presentat els incidents de recusació d'«abús de dret», «frau processal» i «atemptat a la bona fe», sobretot per part de Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Lluís Puig, que es troben a l'estranger i fora de la jurisdicció del Suprem, cosa que qualifica de «sarcasme», «contradictori» i «absurd».

Alguns dels processats van al·legar falta de parcialitat dels jutges que integraran el tribunal per la seva proximitat amb l'instructor, Pablo Llarena, per haver admès a tràmit la querella de la Fiscalia contra Carme Forcadell o perquè els seus «valors, creences i ideologia» podrien entrar en «col·lisió» amb els dels processats. Uns arguments que, segons el parer de la Fiscalia, no tenen «legitimació objectiva justificable».



L'error de traducció

Per altra banda, el ministre espanyol d'Exteriors, Josep Borrell, va afirmar ahir que l'«error» en la traducció de les declaracions del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena recollides en la demanda interposada contra ell per l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont a Bèlgica, «no és un problema menor» ni una «situació anecdòtica perquè aquesta frase atribuïda al jutge Llarena és l'única que apareix en el text enviat al jutge en els dos idiomes».