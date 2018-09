Colau crida a buscar solucions davant la penjada massiva de llaços

La polèmica pels llaços grocs també contina sent tema de debat entre els diferents partits polítics. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va fer ahir una crida a la «calma, la responsabilitat i aplicar el sentit comú», acusant a Ciutadans d'«incendiar els carrers». «Els llaços són un fet de llibertat d'expressió, la gent pot portar, penjar llaços o pancartes, però el que ens hem de preguntar són les causes i buscar solucions polítiques a aquesta situació d'excepcionalitat política com és la penjada massiva de llaços», va dir l'alcaldessa.

Els presidents dels grups municipals de Ciutadans, PP i PSC a Barcelona, Carina Mejías, Alberto Fernández Díaz i Jaume Collboni, respectivament, van criticar ahir que l'alcaldessa defensi que posar llaços grocs a la via pública és un dret a la llibertat d'expressió. Mejías va dir que «marcar l'espai públic amb símbols que expulsen més de la meitat dels barcelonins no és democràtic ni respecta la pluralitat», mentre Fernández Díaz va tuitejar que «Colau exerceix d'alcaldessa de Quim Torra i Puigdemont, no de Barcelona».

Per altra banda, el president del PP, Pablo Casado, es va decantar ahir per modificar la Llei de Símbols del 1981 «per exigir que no es faci servir la via pública per fer propaganda i, en el cas de Catalunya, amb uns emblemes que són antidemocràtics», en al·lusió als llaços grocs. Casado va advertir que la política que està aplicant el Govern socialista amb els independentistes és «irresponsable i inadmissible», atès que va criticar que Pedro Sánchez «està cedint davant els secessionistes perquè és ostatge dels vots que li van donar» perquè prosperés la moció de censura a Rajoy.

Ahir Societat Civil Catalana va anunciar que obrirà una línia telfònica per als catalans que vegin els seus drets vulnerats per l'administració per qüestions com els llaços grocs.