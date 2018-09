Un gos fereix un nen de quatre anys a Castellar

Un menor d'edat va quedar ferit aquesta setmana al municipi de Castellar del Vallès després de patir l'atac d'un gos propietat d'un veí del municipi. Segons va detallar ahir l'Ajuntament de Castellar del Vallès en un comunicat, els fets van succeir dimarts passat en la urbanització d'Aire-Sol D, situada als afores del municipi. «L'Ajuntament de Castellar lamenta profundament els fets ocorreguts i informa que s'ha obert la investigació pertinent per aclarir les causes i el context de l'atac», assenyalava el comunicat. De la mateixa manera, assegurava que es proposa «actuar amb la màxima fermesa possible en el cas que s'hagi produït alguna negligència per part dels propietaris de l'animal, que han estat denunciats per la família». El consistori està en tot moment al costat de la família del nen atacat, que ha requerit d'intervenció quirúrgica, i s'ha posat a disposició per acompanyar-la en tot el que calgui», apunta l'Ajuntament. L'animal, que va mossegar el nen dimarts no és de cap raça de les considerades potencialment perilloses, té al dia la seva cartilla de vacunació, està censat i disposa del xip.