L'Estat donarà prioritat als llaços grocs en la reunió de la Junta de Seguretat

El Govern espanyol mantindrà com a primer punt de l'ordre del dia de la Junta de Seguretat de Catalunya el manteniment de la convivència als espais públics, malgrat que la Generalitat va demanar que es retirés aquest aspecte de les qüestions a tractar. Així, el govern de Sánchez vol que a la reunió prevista pel 6 de setembre s'abordi tota la polèmica i els incidents sorgits a Catalunya per la presència i retirada de llaços grocs.

«Es parlarà de llaços», van assegurar fonts de l'Executiu central que van qualificar de «prioritat» aquest assumpte, per la qual cosa el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ho abordarà en el primer punt de l'ordre del dia en la seva trobada amb el Govern de Quim Torra. «El primer punt de l'ordre del dia és l'ordre públic», van insistir aquestes fonts, i van recordar els últims episodis de violència a Catalunya: l'agressió patida per una dona que retirava llaços grocs, i la infligida a un càmera de Telemadrid per la confusió d'uns manifestants d'un distintiu del seu equip de treball amb un llaç groc. En aquest sentit, les fonts consultades van concloure assenyalant que «el més important» és «contribuir a la normalització, distendre i fer coses per la convivència». Precisament, la ministra portaveu, Isabel Celaá, va ser preguntada per aquesta qüestió en la roda de premsa del Consell de Ministres i va remetre a la reunió del proper dijous entre el Govern i la Generalitat per donar a conèixer el posicionament de l'Executiu central pel que fa als llaços. Això sí, la portaveu del Govern espanyol va condemnar «absolutament qualsevol atac per posar o retirar llaços» i va fer una crida a la prudència. «No parlaré ara de si retirades o posades», va dir, però va afegir que l'Executiu de Pedro Sánchez és partidari de «la major neutralitat possible dels espais públics». «La llibertat d'expressió dels particulars acaba on comença la dels altres», va recordar Celaá, qui va desitjar que es resolgui l'assumpte dels llaços «amb lleialtat institucional» perquè, va apuntar, «a ningú no li interessa tenir problemes als carrers». «El Govern crida a la prudència i a la no-provocació de cap tipus», va concloure.



Oposició de la Generalitat

La Generalitat, però, està en contra que el debat dels llaços grocs es parli a la Junta de Seguretat. Fa uns dies, el conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar per carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska que la Junta de Seguretat de Catalunya, un òrgan paritari entre Estat i Generalitat per tractar assumptes de seguretat i coordinació policial que presideix el president català, no ha d'abordar temes de convivència i ordre públic «perquè són competències exclusives de la Generalitat». El ministre va replicar al conseller en una altra carta insistint en la necessitat de parlar d'ordre públic a la Junta de Seguretat de Catalunya perquè és competència exclusiva de l'Estat. Per això, Marlaska manté que el primer punt de l'ordre del dia de la reunió del dia 6 ha de ser un «Anàlisi general de la seguretat pública a Catalunya: Convivència a l'espai públic». La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, va dir també que la Generalitat està oberta a parlar amb el Govern sobre la convivència a Catalunya i la polèmica dels llaços grocs, però no en el marc de la Junta de Seguretat de Catalunya, i va insistir en el fet que l'ordre públic en aquesta comunitat és competència de la Generalitat i no de l'Estat.