Sánchez demana a Torra que iniciï un «diàleg entre els catalans»

El cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, va demanar al president de la Generalitat, Quim Torra, que iniciï un «diàleg entre els catalans» per restaurar la convivència, i va anunciar un programa d'actes a partir de setembre per reivindicar el 40è aniversari de la Constitució. En una roda de premsa durant la seva visita oficial a San José (Costa Rica), Sánchez va recordar a Torra que la seva «primera responsabilitat» és garantir la convivència a la seva comunitat autònoma. Va afirmar que el Govern central està disposat a negociar amb la Generalitat dins del marc constitucional, però que abans «Catalunya ha de parlar amb Catalunya» per solucionar la seva «crisi de convivència». En aquest sentit, li va recriminar a Torra que només es dirigeixi a «una minoria majoritària» dels catalans i no a tots ells, i el va instar a obrir el diàleg entre «les dues Catalunyes». Hores abans, el president de la Generalitat havia instat Sánchez a concretar una proposta per a Catalunya en comptes «d'amenaçar» amb una nova aplicació de l'article 155. «Semblava que ara entràvem en una nova etapa de diàleg i negociació», va expressar Torra, que es va mostrar «sorprès» per les paraules de Sánchez. Torra es referia a l'avís del cap de l'Executiu central sobre les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral: «Ell sap perfectament quin és el camí que l'espera si torna a l'unilateralisme, trenca la legalitat o desacata», donant a entendre als mitjans, societat i a l'espectre polític que s'estava referint implícitament a un nou 155.

El president de la Generalitat va advertir al seu homòleg espanyol que la seva obediència «és al Parlament». En relació a la polèmica amb els llaços grocs, Torra va coincidir amb l'expresident Carles Puigdemont i va demanar a tots aquells que tenen actituds violentes «que no intentin» fracturar la societat catalana perquè «no ho aconseguiran».

El president de la Generalitat va explicar que la segona trobada entre els governs català i espanyol serà el proper octubre, aprofitant per emplaçar Sánchez a negociar, i va mostrar la seva sorpresa per les paraules del cap de l'Executiu espanyol en relació a una possible nova aplicació de l'article 155 a Catalunya. «És veritat que el PSOE va votar a favor del 155, però fins ara només havíem escoltat les amenaces d'un determinat partit polític», va reblar Torra, que va recordar que «sempre seran» a la taula del diàleg.

El president de la Generalitat va detallar que ara mateix hi ha «dues qüestions centrals» en relació a Catalunya i que pretén debatre amb Sánchez durant la trobada. D'una banda la situació dels «presos polítics i exiliats» i de l'altra el mandat del Parlament. Torra, però, no va concretar si presentarà una nova proposta més enllà del referèndum.

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, i la consellera de Presidència, Elsa Artadi, es van reunir dimecres a Madrid. Segons Nació Digital, la reunió va durar dues hores, va tenir lloc a Madrid i va servir per tractar temes que competeixen als departaments que lideren Calvo i Artadi, així com per encarar el curs polític. El Govern va fer una valoració positiva de la trobada.



«No hem dit 155 en cap moment»

La ministra portaveu del Govern espanyol, Isabel Celaá, va reclamar a Quim Torra que «rebaixi la tensió» i no estableixi «a mode d'ultimàtum» qüestions que «per a res estan en un camí cap a la normalitat i la sortida d'un conflicte polític».

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Celáa va assegurar que el seu Govern no ha tractat ni és objecte de debat la possibilitat d'aplicar el 155 a Catalunya, tot i que va refermar l'avís de Sánchez. La portaveu de l'Executiu va demanar que hi hagi «prou intel·ligència» al Palau de la Generalitat per «aprofitar el passadís obert en la política», en referència a la via del diàleg. I va tornar a rebutjar la possibilitat d'un referèndum d'autodeterminació acordat. «No ens entabanaran, però donarem una oportunitat al diàleg», va concloure la ministra portaveu.