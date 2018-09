Torra: «Només serem independents si marxem segurs que la via a emprendre és la pacífica però inaturable»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha remarcat aquest dissabte des de Juneda (Les Garrigues) que la independència de Catalunya només es possible per la via "pacífica" però "inaturable que cal emprendre". Ho ha dit des del nou parc U d'octubre del municipi garriguenc, el primer que inaugura amb aquesta nom des que va ser nomenat i que, segons ha assegurat, "representa el que vam votar".

Quan queda tot just un mes per la commemoració de l'1-O, el president ha donat a conèixer el seu desig que la tardor sigui "d'unitat, fraternitat i de diàleg" però, sobretot, de "defensa dels nostres drets civils, socials i nacionals com a país, aquí és on hem de posar l'accent", ha sentenciat.

El parc U d'octubre de Juneda és l'espai que culmina el pla de barris del municipi, tal i com ha explicat l'alcalde de Juneda, Antoni Villas. Posteriorment, Torra s'ha desplaçat a la capital de comarca, Les Borges Blanques, on ha encès la traca d'inici de la Festa Major.