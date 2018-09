Albiol asenyala Torra com a responsable de la crispació

El president del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, va acusar el president de la Generalitat, Quim Torra, de «dedicar-se a excitar els més radicals» i el va assenyalar com el responsable d'un clima de crispació a Catalunya. Albiol va estar ahir a Blanes per donar suport al propietari d'un restaurant que «va rebre amenaces i insults per part de membres del CDR del municipi per treure llaços grocs» situats davant de l'establiment, va informar el partit en un comunicat. «Torra té l'obligació d'escoltar que amb aquest clima d'enfrontament social, que sembla que és el que estigués buscant, no en surt beneficiat ningú, només els radicals», va afegir i va demanar responsabilitat, tranquil·litat i respecte a la pluralitat.

Per la seva banda, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va donar suport a l'advertiment del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a Torra sobre les conseqüències que pot tenir tornar a la via unilateral. Iceta va recordar que fora de la llei hi ha el «desastre» que ja s'ha viscut i es va mostrar confiat en el fet que els sobiranistes no repetiran «el mateix error». «Com que els independentistes són sensats i intel·ligents, estic convençut que no repetiran el mateix error», va subratllar. El líder del PSC va indicar que el diàleg és «absolutament» compatible amb el respecte a la llei i ha fet una crida que el Govern correspongui Sánchez amb voluntat de diàleg.