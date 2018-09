Carles Campuzano es mostra a favor d'implantar el servei civil als joves catalans

El portaveu del PDeCAT al Congrés dels Diputats, Carles Campuzano, va assenyalar ahir que és partidari d'establir un servei civil per als joves a Catalunya, en l'actual situació que té com comunitat autònoma. En ser preguntat sobre si seria partidari d'establir un servei militar obligatori en una Catalunya independent, va respondre que «no». No obstant això, va reconèixer que veuria amb bons ulls un servei civil per als joves. «El que sí que faria en una Catalunya autonòmica com la que tenim ara, d'això en soc molt partidari, és un servei civil per als joves», va apuntar.

D'altra banda, Campuzano considera que el president del Govern central, Pedro Sánchez, «haurà après d'aquest error» de viatjar amb avió oficial a Castelló, on va acudir a un concert del festival del municipi castellonenc de Benicàssim. «En relació al viatge amb avió, estic segur que Sánchez haurà après d'aquest error i el corregirà», va declarar Campuzano en una entrevista amb Europa Press. L'equip de Sánchez va assegurar sobre aquesta polèmica que va utilitzar l'avió oficial per motius de seguretat i per mantenir una trobada informal amb l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. La vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va assenyalar que el president tenia «agenda cultural», encara que la presència en el concert no constava a l'agenda oficial de l'Executiu.