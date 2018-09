Independència o diàleg

l president català, Quim Torra, afronta un nou curs polític que obrirà dimarts amb una conferència en la qual plasmarà la seva «carta de navegació» dels pròxims mesos, disposat a seguir avançant en l'objectiu de la independència, encara que sense renunciar a un diàleg amb el Govern central.

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC), a les set de la tarda, serà l'escenari escollit perquè Torra esbossi els eixos de la seva acció de govern a partir dels pròxims mesos, en una conferència política sota el nom «El nostre moment».

Fonts de la Generalitat consultades han deixat clar que el discurs de Torra, que encara s'està acabant de polir, no serà en cap cas un full de ruta, sinó que més aviat es tractarà d'una «carta de navegació» per analitzar d'on ve i els escenaris pròxims que s'acosten.

El president donarà així les primeres pistes d'una tardor que s'augura «calenta», tant per les mobilitzacions constants de l'independentisme, com per la imminent sentència del judici del Procés independentista, unes qüestions a les quals el president català al·ludirà durant el seu discurs, segons aquestes mateixes fonts. Ja fa dies, en un discurs al Poal (Pla d'Urgell), Torra va al·ludir a la resposta que calia donar davant la sentència, instant a «resistir a ultrança»: «Haurem d'afrontar un judici injust, que és una farsa contra els nostres polítics, contra ciutadans de Catalunya que l'únic crim que van cometre va ser permetre al poble de Catalunya que votés. Això no podrem tolerar-ho, no podrem acceptar aquestes sentències, per dignitat i consciència», va asseverar.

D'una altra banda, en el «mapa de situació» que farà el cap del Govern, es posarà èmfasi en les pròximes grans mobilitzacions de l'independentisme al carrer i el seu caràcter sempre «pacífic», amb tres dates essencials a l'horitzó: la Diada; el primer aniversari de la jornada de l'1 d'octubre; i el 27 d'octubre, un any després de declarar-se unilateralment la independència al Parlament, cosa que va desembocar en la suspensió de l'autonomia després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. La voluntat de Torra és precisament deixar enrere el període de «restitució» de les institucions catalanes després del 155 i començar a donar passos en el «compromís» de «fer efectiva la república».

La conferència servirà per fer aquesta anàlisi de la situació, també de forma autocrítica sobre els errors comesos, i anticipar les «turbulències» que, segons el parer de Torra i els partits independentistes, s'aproximen a l'horitzó. El missatge sobretot incidirà en el fet que no cal perdre de vista l'objectiu clau amb el qual l'independentisme ha arribat fins al moment actual, un objectiu que Torra deixarà clar que és el de ser independents, segons aquestes fonts del Govern.

Però, en paral·lel, la pròxima tardor posarà a prova també el diàleg entre la Generalitat i l'Executiu de Pedro Sánchez, que tindrà com a principal focus la segona reunió entre els dos presidents, aquesta vegada a la Generalitat, però també les seves diverses ramificacions en les reunions de les comissions bilaterals i mixtes. El president català està així disposat a seguir dialogant amb el Govern de Sánchez, en espera de veure quina proposta posa sobre la taula per desencallar el conflicte a Catalunya.

En tot cas, la primera etapa d'aquest diàleg arribarà el pròxim dia 6 de setembre, només dos dies després de la conferència de Torra, a la reunió de la Junta de Seguretat de Catalunya, marcada sobretot per la polèmica dels llaços grocs en espais públics, que ha tornat agre el debat polític en les últimes setmanes a Catalunya, especialment després de l'agressió a una dona que treia aquests símbols juntament amb la seva família a Barcelona.

Però l'esdevenir de la legislatura també haurà de superar les dificultoses relacions entre Junts per Catalunya i ERC, en espera de si s'aconsegueix plasmar definitivament un acord sobre la renúncia dels diputats suspesos que desencalli l'activitat parlamentària, paralitzada fins al debat de política general a l'octubre; com també per l'enrocada entesa amb la CUP, o fins i tot els comuns, per a l'aprovació dels pressupostos.

En la seva visita dilluns passat a Brussel·les, Torra ja va abordar i va acabar de definir al costat de Puigdemont el contingut de la seva conferència, que dimarts va explicar als consellers en la primera reunió de l'executiu català després de l'aturada estiuenca. I una vegada analitzat també el text amb els dirigents d'ERC Pere Aragonès (vicepresident català i conseller d'Economia) i Roger Torrent (president del Parlament), el president català es va desplaçar ahir al costat d'ells a la presó de Lledoners per examinar-lo al costat dels exconsellers i polítics independentistes empresonats, en una reunió de treball conjunta.

Ja després de la conferència, un dia després està previst que Torra i tots els diputats de Junts per Catalunya viatgin del 5 al 7 de setembre a Waterloo per reunir-se amb Puigdemont, per definir les línies d'acció del nou curs.