Llaços blaus per fer evident que hi ha altres problemes a Catalunya

Llaços blaus per fer evident que hi ha altres problemes a Catalunya

Membres del col·lectiu ciutadà «Un dels nostres» van posar ahir llaços de diferents colors al Mercat del Born i a les reixes del parc de la Ciutadella per reclamar més atenció cap a problemàtiques socials que creuen oblidades com les retallades en sanitat i la crisi migratòria. Amb aquesta acció, el col·lectiu va voler visualitzar els reptes socials que té per davant Catalunya i deixar en evidència que «no tot es limita a posar i treure llaços grocs», segons va explicar el fundador d'«Un dels nostres», Joan Estrada. Una estona més tard, els llaços van ser retirats pels mateixos que els havien col·locat.