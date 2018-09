Quim Torra defensa la via «pacífica» però «inaturable» cap a la independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, va remarcar ahir des de Juneda (les Garrigues) que la independència de Catalunya només es possible per la via «pacífica» però «inaturable que cal emprendre». Ho va dir des del nou parc U d'octubre del municipi garriguenc, el primer que inaugura amb aquest nom des que va ser nomenat i que, segons va assegurar, «representa el que vam votar».

Quan queda tot just un mes per la commemoració de l'1-O, el president va donar a conèixer el seu desig que la tardor sigui «d'unitat, fraternitat i de diàleg» però, sobretot, de «defensa dels nostres drets civils, socials i nacionals com a país, aquí és on hem de posar l'accent».

Posteriorment, Torra es va desplaçar a la capital de comarca, Les Borges Blanques, on va encendre la traca d'inici de la Festa Major.

Per la seva banda, la vicepresidenta del Govern central, Carmen Calvo, va instar les forces polítiques del país a treballar fort davant la «crisi» de Catalunya, en una Espanya constitucional, en la qual la comunitat catalana «té el seu lloc» i en la qual apel·la al fet que «la política torni a la política», amb pactes en els quals tots «cedeixin i escoltin». Així ho va transmetre en el transcurs de l'acte celebrat a l'Hotel Monument Sant Francisco, a Santiago de Compostel·la, davant de més d'un centenar de càrrecs i militants socialistes, en el primer lloc escollit pel PsdeG per a l'inici aquest dissabte del nou cicle polític i previ a la celebració d'un menjar en la localitat d'Oroso.

A un dia que es compleixin tres mesos de l'arribada de Pedro Sánchez al govern de la Moncloa, Carmen Calvo, va afirmar de forma taxativa que al PSOE «cap altre partit li pot dir res» davant la crisi de Catalunya, i va apel·lar al fet que «davant d'aquesta situació facin el favor de treballar plegats, amb seny».