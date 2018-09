Els bolets surten abans del previst i en quantitat als boscos del nord de Catalunya

El boletaire berguedà Josep Artigas assegura que aquesta serà una temporada en què «tothom podrà collir bolets». Si bé «des del mes de juliol ja s'han anat trobant rovellons i, sobretot, ceps», i la penúltima setmana del mes ja va ser més abundant, aquesta darrera ha sigut força abundant, i s'espera que les setmanes més immediates segueixin en aquesta línia.

La primavera i estiu poc habituals, amb abundants i diverses pluges, ha fet «que s'anessin trobant bolets, s'han avançat», però a final d'agost «ja és plena temporada», i auguren una bona campanya. «Al rovelló potser li costa més, potser no surt tant de moment, però el cep ja flueix de forma important, i els camagrocs ja comencen a puntejar», relata el boletaire.

Sense parar

El boletaire solsoní Josep Manzano, que va a buscar bolets des de que tenia set anys i des que està jubilat hi dedica més temps, no ha parat de trobar-ne «des del maig», ha explicat. «Al mes de maig ja vam començar amb la múrgola, després ja va sortir la carrereta i el moixeró, la carbonera o bolet de neu, els ceps, i ja no pararem fins que acabi la tardor», afegeix Manzano, i diu que el Solsonès «és país de rovelló, fredolics i camagrocs, i també és on hi ha les millors llenegues del món».

«La temporada boletaire s'ha avançat uns quinze dies respecte als anys anteriors als llocs on ha plogut bastant», assegura l'engi-nyer forestal expert en micologia Juan Martínez de Aragón, investigador al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Solsona. Martínez de Aragón també destaca que enguany hi ha hagut zones dels Pirineus catalans que no han parat de produir bolets, quan «normalment sí que hi havia una parada en la producció durant el mes d'agost». Entre aquestes zones, destaca el nord del Solsonès i del Berguedà, així com «la part del Cadí».

Josep Manzano apunta la zona de Meranges i a prop de la Molina, a la Cerdanya, com una de les més transitades durant les darreres setmanes, i assenyala que n'hi ha «més que mai». L'investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal, tanmateix, afegeix que s'ha d'anar amb compte perquè en els propers quinze dies es poden trobar molts bolets corcats a causa de l'alta temperatura i la lluna plena, que provoca més activitat dels insectes.

Anys enrere

Mirant cap als darrers cinc anys, el boletaire berguedà Josep Artigas afegeix que fa quatre o cinc anys que se'n van trobar «molts, però en les darreres tres temporades hem anat molt justos», en espera de la que ha de ser «una temporada important». Durant aquests anys de subsistència han continuat trobant bolets, ja que, diu, «tothom té els seus llocs», però «la pluja i les condicions no van ser les millors».

Josep Manzano, que divendres estava buscant ous de reig i rossinyolets al Berguedà, dissabte va anar a buscar ceps més cap a la Cerdanya, on també van trobar siurenys. Artigas puntualitza que encara es troben «algunes corrioles, un bolet típic de primavera». A partir d'ara, de cara a les setmanes i mesos vinents, més enllà del rovelló i el cep, s'espera que apareguin bastants camagrocs, fredolics i llenegues blanques i negres, conclou Artigas.