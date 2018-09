Brussel·les vol explicacions del govern espanyol per l'extracció de corall vermell

La Comissió Europea contactarà les autoritats espanyoles per demanar més informació sobre l'extracció de corall vermell al litoral català. Segons ha pogut saber l'ACN, l'executiu comunitari vol "saber-ne més" després que els eurodiputats Ramon Tremosa (PDECat), Ernest Urtasun (ICV), Josep Maria Terricabras i Jordi Solé (ERC) es queixessin per les noves llicències concedides pel govern espanyol del PP, durant l'aplicació del 155, per extreure corall vermell. En resposta a la pregunta dels eurodiputats, el comissari europeu de Medi Ambient, Afers marítims i Pesca, Karmenu Vella, recorda que el corall vermell està protegit per una directiva europea que "exigeix als estats que adoptin mesures per garantir que l'explotació sigui compatible amb un estat de conservació favorable del mateix". En aquest sentit, la Comissió recull que tot i que Espanya ja va presentar el maig del 2017 el seu programa de mesures, Brussel·les demanarà a Madrid més informació, concretament, sobre l'activitat a la costa catalana.

"Per saber més sobre l'extracció de corall vermell al litoral català, la Comissió es posarà en contacte amb les autoritats espanyoles", diu l'eurocomissari en la resposta. El mes de maig passat els europarlamentaris catalans van dirigir una pregunta a la Comissió Europea en la qual informaven la institució sobre la concessió de 12 llicències i n'exigien la suspensió perquè "posen en greu risc" la preservació d'aquest tipus de corall a les costes de Catalunya.



En la seva resposta, a la qual ha tingut accés l'ACN, el comissari europeu no deixa clar si el govern espanyol, tal com li preguntaven els eurodiputats catalans, compleix o no amb la normativa europea que regula l'extracció de corall. Amb tot, sí que subratlla que el corall de color vermell està "protegit" per un conjunt de regles, com ara la prohibició d'explotar-ne poblacions a una profunditat inferior als 50 metres o la recomanació de no incrementar les llicències de pesca fins que un dictamen científic indiqui que l'estat de les poblacions és favorable.

Tremosa, Urtasun, Solé i Terricabras es queixaven precisament del fet que les llicències atorgades per Madrid "contradiuen una moratòria del Govern basada en un informe científic que determina que el 90% del corall vermell es troba en un estat de conservació crític". Sobre aquest punt, la Comissió Europea matisa que en cap cas la normativa europea actual recull disposicions "específiques" sobre el nombre de llicències que poden concedir-se en les zones on és permesa l'explotació. No obstant això, també anuncia que Brussel·les està contemplant la possibilitat de transposar al Dret de la Unió la recomanació sobre no incrementar les llicències si un dictamen científic diu el contrari.