Diada 2018: L'acte institucional reivindicarà llibertat "presos i exiliats"

L'acte institucional de la Diada 2018 organitzat pel Govern i el Parlament se celebrarà el 10 de setembre i reivindicarà la "llibertat dels presos polítics i exiliats" amb una 'marxa per la llibertat' que encapçalaran el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent.

En roda de premsa al Parlament, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, i el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, han detallat l'acte institucional amb motiu de la Diada Nacional de l'11 de setembre, que se celebrarà un dia abans, el 10 de setembre.

L'acte institucional arrencarà a les 20:30 hores amb l'arribada de la flama del Canigó al Parlament i, posteriorment, la 'marxa per la llibertat', encapçalada per Torra i Torrent, la traslladarà fins al Palau de la Generalitat per "tornar la força i les esperances a les institucions, després d'uns mesos de foscor i paràlisi imposades".