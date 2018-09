Diada 2018: L'esquerra independentista marxarà contra l'Estat i el "processisme"

Diverses organitzacions de l'esquerra independentista, entre les quals hi ha la CUP, han convocat una sèrie de manifestacions al voltant del 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, per clamar contra l'Estat i contra el " processisme 2.0 ".

"Els partits del Govern van renunciar a materialitzar la república quan van poder. Es dediquen a parlar de república, però el que fan és gestionar una autonomia", ha criticat la portaveu de l'organització juvenil Arran, Mar empordanès, en roda de premsa.



Actes Diada

Els actes commemoratius de la Diada començaran el 8 de setembre, a les 18:00 hores, a la plaça del Vi de Girona, i els convoquen la CUP, Arran, la Coordinadora Obrera Sindical (COS), Endavant, Alerta Solidària i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans.

Una de les marxes més destacades és la que arrencarà a les 18:30 hores del 11 de setembre a la plaça Urquinaona de Barcelona, ??a penes una hora després de la manifestació convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) a la Diagonal barcelonina.

Empordanès ha subratllat que aquesta Diada ha de suposar "el punt d'inici d'una ofensiva popular" per conservar els drets que consideren que l'Estat ha arrabassat als catalans, tant des del punt de vista nacional com des del punt de vista econòmic.

En aquest sentit, la portaveu de la COS, Isabel Benítez, ha cridat a sortir al carrer per articular un moviment "de baix a dalt": "Que no decideixin per nosaltres", ha agregat.

La resta de mobilitzacions convocades per l'esquerra independentista l'11 de setembre tindran lloc a les 12:00 hores a la plaça de la Paeria de Lleida ia les 20:00 hores la plaça Mercadal de Reus (Tarragona) i, a més, hi haurà una segona manifestació a Barcelona -al matí al carrer Ferran- convocada per Arran.