Iceta demana a Torra que "no tanqui la porta al diàleg" i s'acati sentència

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha demanat avui al president català, Quim Torra, que en la seva conferència de demà "no tanqui cap porta al diàleg" i es dirigeixi a tots els catalans, a més d'advertir-lo que les sentències judicials "han de ser acatades", perquè "ningú està per damunt de la llei".

En roda de premsa a la seu del PSC, després de la reunió de l'executiva del partit, Iceta ha fet una "crida en positiu i una altra com a alerta" a Torra, abans de la conferència política que el president pronunciarà demà a la tarda.

"En positiu, li demano que pensi que és president de la Generalitat i que es dirigeixi a tots els catalans i no només a mig país. I la segona crida és que, sigui quina sigui la seva intervenció i compromís, no tanqui cap porta al diàleg. Són dues consideracions que són la millor contribució que es pot fer per superar una situació de dificultat", ha afirmat Iceta.

Per al dirigent, la situació de "no govern i no Parlament" no és bona per a Catalunya, tant per la "majoria independentista desorientada i dividida, amb necessitat de revisar la seva estratègia", com també "pels riscos per a la convivència després de la polarització i divisió de la qual alguns partits pretenen treure'n rendiment electoral, cosa que és jugar amb foc".

Respecte a les paraules de Torra sobre no acatar la sentència del judici del Procés, Iceta ha recordat que "en un estat democràtic, amb separació de poders, les sentències s'han d'acatar".

"Això no vol dir que no es puguin criticar, discutir i promoure reformes legals. Però hi ha una obligació d'acatament per part dels ciutadans i particularment per les institucions", ha dit, recordant que la sentència de La Manada també va ser discutida, però "tots l'hem acatat".

Ha lamentat que "des de l'independentisme es fa a vegades un discurs dirigit als seus seguidors, però que conté coses que no es corresponen amb la realitat", i ha deixat clar que "no hi ha ningú que estigui per damunt de la llei ni el poder judicial".

S'ha mostrat convençut que "la justícia actuarà amb ple respecte a les seves lleis", però al mateix temps ha demanat "treballar perquè hi hagi un context el més favorable a la solució del conflicte", ja que, per exemple, va ser un "error com una casa de pagès" que el Parlament "decidís aprovar novament la declaració del 9N amb vot delegat de persones que han de fer front a aquell judici".

Iceta ha estat preguntat d'una altra banda sobre la proposta del president del Govern, Pedro Sánchez, de portar a referèndum una millora de l'autogovern català.

"Des de fa molt de temps diem que l'única manera de sortir d'aquest carreró sense sortida és que votem un nou acord sobre l'autogovern. Creiem que és molt bo que el president recordi el que nosaltres entenem que és el millor camí. Uns volen el vot per separar i nosaltres per unir", ha subratllat.

També ha considerat "raonable" que, com publica La Vanguardia, ERC hagi iniciat un debat intern sobre un pla de negociació a llarg termini amb l'Estat, que es desmarcaria així de la línia de JxCat, Torra i l'expresident Carles Puigdemont.

"La societat catalana necessita d'acords i disposició al diàleg, em sembla raonable. La idea que aquest país no avançarà dividit per meitats és òbvia", ha dit Iceta, que ha celebrat que "cada vegada hi hagi més gent que vulgui aquesta necessitat de diàleg".

Finalment, ha dit que li "sembla bé" la proposta de Ciutadans de celebrar un ple del Parlament el 6 de setembre, ja que el que ha passat un any enrere en aquestes dates -l'aprovació de les lleis de ruptura- hauria de portar a una "reflexió del que va passar i els efectes que va tenir".