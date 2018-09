Mor el conductor d'una motocicleta en xocar amb un tractor a Lleida

El conductor d'una motocicleta va morir després de xocar per causes que s'estan investigant amb un tractor amb remolc al punt quilomètric 118 de la N-230 al Pont de Suert (Lleida). Els serveis d'emergència van rebre l'avís cap a dos quarts d'onze del matí i es van desplaçar fins al lloc dels fets dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques. La N-230 va haver de ser tallada durant unes hores al Pont de Suert en direcció cap a Lleida i hi va haver retencions de mig quilòmetre.