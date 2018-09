Sánchez defensa un referèndum per l'autogovern a Catalunya

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns la celebració d'un referèndum a Catalunya per l'autogovern, no per la independència, i ha assegurat que el que es troba en joc "no és la independència sinó la convivència".

Sánchez responia així durant una entrevista a la Cadena Ser recollida per Europa Press. En ser preguntat si el president del Govern, Quim Torra, defensa durant les seves converses amb Pedro Sánchez que l'única solució és un referèndum, el cap de l'Executiu ha deixat clar que "sens dubte és un referèndum per l'autogovern, no per l'autodeterminació".

També ha defensat l'article 155 de la Constitució i ha assegurat que es tracta d'un instrument perfectament constitucional i legítim per poder tornar a resituar Catalunya en l'Estatut i en la Constitució". No obstant això, considera que no s'han produït les circumstàncies per haver d'aplicar-lo de nou, encara que sí que ha precisat que "al moment en el qual es produeixin, el Govern d'Espanya ho farà".