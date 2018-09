Tres detinguts i dos ferits en una baralla a la Llagosta

Una manifestació veïnal contra l'incivisme a la Llagosta va acabar dissabte a la tarda amb aldarulls, tres detinguts i dos ferits, un veí i una agent dels Mossos d'Esquadra. Els veïns van finalitzar la concentració davant el pis ocupat per una família conflictiva –contra la qual hi ha diverses denúncies per furts, agressions físiques i diversos problemes de convivència– i allà es va produir una batalla campal amb llançament d'objectes, tot i la nombrosa presència policial. Diversos vídeos a les xarxes socials mostren com membres de la família des del balcó de la casa i diversos veïns s'intercanvien insults, escopinades i llançament creuat d'utensilis com cadires, fustes, vidres i tamborets. Els tres arrestats estan acusats d'atemptar a l'autoritat, desordres i danys i està previst que passin a disposició judicial en les properes hores.

Fa uns dies, l'alcalde de la Llagosta, Óscar Sierra, va demanar al conseller d'Interior que es reforcés la presència policial al municipi, ja que l'arribada d'aquesta família havia generat «greus problemes de seguretat i convivència ciutadana». «El volum d'incidències és tan elevat que resulta pràcticament impossible de controlar», afirmava Sierra en la carta adreçada a Miquel Buch i penjada a Facebook. Segons l'alcalde de la Llagosta, en un sol cap de setmana es van registrar 17 incidències relacionades amb diversos membres d'aquesta família molt conflictiva.