Els actes institucionals de la Diada reivindicaran la llibertat dels presos

Els actes institucionals de la diada de l'11 de Setembre que organitzen conjuntament la Generalitat i el Parlament inclouran una marxa dedicada a la llibertat dels polítics sobiranistes empresonats i els que són a l'estranger.

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, i el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, van explicar en roda de premsa els actes institucionals, que començaran dilluns 10 a la tarda i a la nit.

Dimarts dia 11 a les 9 es realitzarà a Barcelona la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova a Barcelona per part del Govern català i de la Mesa del Parlament, encapçalats pels seus presidents, Quim Torra i Roger Torrent respectivament.

I dijous 13 de setembre se celebrarà la Diada als jardins de la Delegació del Govern català a Madrid, on han estat convidats membres del Govern central (no ha detallat qui) i que presidirà la pròpia Elsa Artadi al costat del delegat, Ferran Mascarell.



Alguns dels aces

Els actes hauran començat dilluns a les 18 hores, amb una ofrena floral del president de la Generalitat, Quim Torra, al Fossar de les Moreres; i a les 19 hores el Parlament lliurarà la seva Medalla d'Or a l'Associació de Mestres Rosa Sensat.

Per a les 20.30 hores està prevista l'arribada al Parlament de la flama del Canigó per iniciar una «Marxa per la Llibertat» des del parc de la Ciutadella fins a la plaça de Sant Jaume, passant abans pel Born.

Al Born tindrà lloc a les 21 hores la part més institucional, amb la formació de la Guàrdia d'Honor dels Mossos d'Esquadra, la hissada de la bandera i la interpretació d' El cant de la Senyera a càrrec del Cor Jove de l'Orfeó Català.