Bèlgica ajorna fins al 25 de setembre la vista preliminar per la demanda contra Llarena

El jutge belga del tribunal de primera instància de casos civils de Brussel·les ha ajornat fins al 25 de setembre la vista preliminar per la demanda contra el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.

La decisió s'ha pres en una vista que ha durat pocs minuts i on l'advocat de Llarena, Hakim Boularbah, ha demanat que el cas sigui analitzat per tres jutges, i no només un, tenint en compte la seva magnitud.

L'expresident Carles Puigdemont i els exconsellers a l'estranger van presentar una demanda civil contra Llarena, que estava citat a declarar a Brussel·les aquest dimarts, però finalment el magistrat del Suprem ha enviat el seu advocat als jutjats.