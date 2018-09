Domènech deixa tots els seus càrrecs al Parlament i al partit

El líder d'CatComú, Xavier Domènech, ha decidit abandonar tots els seus càrrecs al Parlament, com a coordinador general de CatComú, i com a secretari general de Podem Catalunya, per donar pas "a noves persones amb idees fresques i l'energia necessària".

En un comunicat difós en les xarxes socials aquest dimarts, Domènech admet que els resultats en les últimes eleccions autonòmiques "en uns moments extremadament difícils" no van ser els que volien i esperaven, i assumeix la seva responsabilitat.

Assegura que pren la decisió després d'una "profunda reflexió" i subratlla que ha tingut l'honor i la responsabilitat de presentar-se com a candidat a tres campanyes electorals en uns moments polítics i socials d'una intensitat immensa, en les seves paraules.