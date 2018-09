El Govern no descarta que Torra vagi al Congrés

El Govern no descarta que el president, Quim Torra, vagi al Congrés després de la invitació e la presidenta de la cambra, Ana Pastor (PP). Així ho ha exposat la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, en una roda de premsa al Palau de la Generalitat aquest dimarts al migdia, posterior a la reunió del Consell Executiu.

Això sí, Artadi ha avisat que seria "estèril" que es repetís la proposta de l'any passat, quan va instar Carles Puigdemont a presentar el seu projecte sobre el referèndum a la cambra espanyola i sotmetre'l a votació. Sigui com sigui, la consellera de Presidència ha demanat concreció a Pastor, per saber si la proposta seria per exemple un debat monogràfic sobre drets civils i dret a decidir: "No podem dir que no d'entrada, però volem més detalls". D'altra banda, Artadi ha respost el president espanyol, Pedro Sánchez, que el camí cap a un nou Estatut només té el suport de 17 diputats al Parlament, en referència als escons del PSC-Units.