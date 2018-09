El govern espanyol demana a Torra que faci passos endavant i s'obri al diàleg sobre la millora de l'autogovern

La portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, ha assegurat aquest dimarts en una compareixença d´urgència a La Moncloa que el discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, és el de "l´independentisme clàssic" i "sense massa novetats" dirigit "en exclusiva" als independentistes. En aquest sentit, li ha demanat que faci "passos endavant" i s´obri a la negociació sobre la millora de l´autogovern en la línia de l´oferta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer per a una reforma de l´Estatut. Celaá també ha advertit que sigui quina sigui la sentència del Tribunal Suprem sobre els líders independentistes, i independentment del fet que Torra digui que no acceptarà cap alternativa a una absolució, el govern de la Generalitat haurà d´acceptar el criteri del tribunal.

En una breu roda de premsa a La Moncloa, Celaá ha afirmat que Torra ha construït un relat amb peces més ancorades "a finals del segle XX que el XXI" com "el dret a decidir", "victimisme i romanticisme" amb una apel·lació constants a "conceptes suprems". "Un relat per a independentistes en forma exclusiva", ha dit, que "és evident que hi ha coses que no compartim".

En aquest marc ha demanat al president de la Generalitat que s´obri a un diàleg sobre el que uneix "tots els catalans i catalanes" siguin o no independentistes, el mateix que "ha vingut unint històricament: l´autogovern".

"Torra ha repetit que no farà un pas enrere: hi estem d´acord, perquè és el moment de fer passos endavant" com "ho ha fet" el govern de Pedro Sánchez, ha afirmat Celaá. En aquest marc ha emplaçat el president de la Generalitat a abordar a les comissions bilaterals "els temes que importen els catalans, les lleis socials, infraestructures, habitatge i sanitat".

"Volem segur endavant i trobant solucions junts", ha dit abans d´emplaçar de nou a Torra que s´obri a "escoltar, dialogar" no només amb el govern d´Espanya sinó "entre tots els catalans". "Precisament a través d´aquesta via podem desbloquejar un conflicte polític que hi ha a Catalunya des de la política, donem una oportunitat a la política", ha dit.

Respecte a la negativa de Torra d´acceptar una sentència que no sigui absolutòria, Celaá ha afirmat que Torra "està en el seu dret" però a Espanya hi ha "un sistema judicial que és garantista i té recursos i possibilitats".