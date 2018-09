Investiguen un intent de frau en la major privatització del Govern

La Fiscalia està investigant la privatització del subministrament d'aigua a la ciutat de Barcelona, el major procés d'aquestes característiques de la història del Govern català, en saber que el dirigent de CiU Germá Gordó va dissenyar un pla per trucar la licitació a favor d'Aigües de Barcelona ( Agbar), principal finançadora de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Segons va informar El Mundo, la licitació va acabar en mans d'Acciona. Ara el Ministeri Públic ha demanat la compareixença immediata a l'Audiència Nacional dels principals tècnics responsables de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) que van intervenir en aquesta licitació, que contemplava la gestió del que s'anomena Aigües Ter Llobregat (ATLL). Ja que s'ha acreditat que van ser convocats per la llavors mà dreta d'Artur Mas a una reunió secreta al seu despatx de la Generalitat durant la primavera de 2012.

Gordó, que ocupava a aquest moment el lloc de secretari de Govern, va comunicar als tècnics que havien de adjudicar el concurs per a la gestió de l'aigua a la zona metropolitana de Barcelona a Agbar.

«A la reunió vam assistir 8 o 9 funcionaris i se'ns va dir que havia de fer el possible perquè guanyés aquesta empresa. Ens va dir que era una empresa catalana i que calia ajudar-la », relata a aquest diari un dels tècnics presents a la reunió en què es va abordar l'adjudicació d'un servei que contemplava un cànon de 1.000 milions d'euros durant un període de 50 anys. Així mateix, Gordó li va apressar amb els terminis per consumar l'adjudicació ja que tenia interès en que s'aprovés abans del final d'aquest any.