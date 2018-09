Paluzie anuncia que hi ha 200.000 inscrits a la manifestació de la Diada

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha anunciat que hi ha 200.000 persones inscrites a la manifestació de la Diada de l'Onze de Setembre que organitzen aquesta entitat, Òmnium i l'AMI, i que tindrà lloc a la Diagonal dimarts que ve, sota el lema 'Fem la República'. En una entrevista al 'Diari Ara' aquest dimarts al matí, Paluzie també ha explicat que hi ha 800 autocars contractats i 220.000 samarretes venudes. Pel que fa l'assistència a la mobilització, la presidenta de l'ANC s'ha mostrat esperançada que sigui superior, més enllà del ritme d'inscripcions. Així mateix, Paluzie ha subratllat que la manifestació de l'11-S demanarà que es torni a reprendre el camí per "materialitzar la República".