Pastor convida Torra a defensar els seus plantejaments al Congrés

La presidenta del Congrés, Ana Pastor, ha convidat aquest dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, a acudir al Congrés per "defensar els seus posicionaments polítics" i "escoltar els de la resta de grups polítics". "Al Parlament hi ha espai per a tots els plantejaments", ha dit, tot i que ha matisat que "és necessari" que aquests plantejaments estiguin "dins de la llei". Pastor ha fet aquestes manifestacions durant un esmorzar informatiu a Madrid hores abans que el president de la Generalitat ofereixi una conferència política al Teatre Nacional de Catalunya que ha de marcar la nova etapa que s´obre després de l´estiu.