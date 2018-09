Puigdemont qüestiona la "voluntat d'escoltar" en invitació a Torra al Congrés

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha qüestionat avui si realment hi ha "voluntat per escoltar" al president de la Generalitat, Quim Torra, després que la presidenta del Congrés, Ana Pastor, li hagi estès una invitació a què acudeixi a aquesta cambra a dialogar.

"Realment hi ha voluntat d'escoltar?", ha preguntat l'expresident català des de Waterloo (Bèlgica) abans de reunir-se amb el seu antecessor en el càrrec Artur Mas per abordar el nou curs polític.

"Una primera mostra de ganes de resoldre aquest conflicte pels cursos en els quals es resolen els conflictes polítics seria un gran pacte per escoltar-se", ha expressat Puigdemont, qui ha afegit encara que acceptar la invitació és una decisió que "han de prendre els líders catalans".

Puigdemont ha criticat que siguin habituals "els anuncis que caben en un tuit" que després no tenen "desenvolupament", i ha considerat que "aquesta fase l'hauríem d'haver-la superat tenint en compte l'enorme transcendència del conflicte polític que hi ha".

"És un conflicte polític europeu, que tot Europa ho veu. Realment algú creu que amb un anunci això es resoldrà o es desencallarà?", ha afegit.

L'expresident ha dit que a Catalunya no se l'ha escoltat en molts anys i ha recordat que quan va emetre una opinió a través del seu Estatut "no només no se la va escoltar sinó que se la va censurar".