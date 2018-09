Quim Torra afirma que arribarà «fins on el Parlament vulgui»

El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, va afirmar ahir en una entrevista a Els Matins de TV3 que arribarà fins al final en el «procés», en concret, fins on el Parlament vulgui. A més, va afirmar que es nega «a acceptar que no tenim la majoria social suficient». Aquestes declaracions arriben pocs dies després que Torra afirmés que no acceptaria cap condemna contra l'independentisme, a l'espera de la sentència en el judici contra els dirigents independentistes, i un dia abans de la conferència que aquest vespre pronunciarà des del TNC, titulada El nostre moment.

Sobre la sentència de l'1 d'octubre, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, es va sumar a la petició d'ERC perquè el govern orienti l'acció de la Fiscalia en el judici, al·legant que es tracta d'una exigència «majoritària» a Catalunya. «Crec que s'ha de retirar l'acusació de rebel·lió perquè l'única cosa que fa és complicar una situació partint d'una falsedat: que a Catalunya hi ha hagut un alçament violent», va explicar l'alcaldessa de la ciutat comptal en declaracions a La Sexta.

En aquesta línia, Colau va assegurar que aquesta exigència no és «només de l'independentisme», sinó que genera un consens «amplíssim» a Catalunya a més d'entre juristes en el context europeu.



El discurs de Torra

En referència al discurs d'aquest vespre, Miquel Iceta va demanar ahir a Torra que «no tanqui cap porta al diàleg» i a dirigir-se a tots els catalans «i no a la meitat». El dirigent socialista va remarcar que veu «desorientació» de la majoria sobiranista en una situació en què va dir que no hi ha Govern ni hi ha Parlament, i va considerar que a Catalunya cada vegada hi ha més gent que aposta pel diàleg. També va assenyalar a Torra que les realitats «s'han d'acceptar» i li va recordar que existeix una majoria parlamentària sobiranista, però no social.

Per la seva banda, el líder del PP català, Xavier García Albiol, va donar ahir per fet que la conferència de Torra serà una «provocació» i que hi haurà una «humiliació» i un «maltractament» cap als catalans no independentistes que són «invisibles» per ell, segons afirma. Tot i això, el líder popular va expressar el seu desig que el president català plantegi una «oferta de convivència» i el seu projecte per als catalans «que no són independentistes».