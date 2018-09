Torra insta Sánchez a pactar un referèndum que sigui vinculant

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha fet avui una crida, amb la premissa de "llibertat o llibertat", a dur a terme una gran "marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya", com també a una "multitudinària" mobilització en la Diada i a llarg d'aquesta tardor.

Torra ha pronunciat la conferència amb el títol "El nostre moment" al Teatre Nacional de Catalunya (TNC), en la que ha proposat, seguint l'exemple de "grans lluites per la llibertat" com la de Martin Luther King, dur a terme una "marxa pels drets civils, socials i nacionals de Catalunya".

Una marxa que ha de ser una "mobilització àmplia, diversa i multitudinària" i que, ha prosseguit, "comença demà i que acaba el dia de les sentències contra els presos polítics i que sol podem concebre com absolutòries".

D'una altra banda, davant el "desafiament enorme" de les pròximes setmanes, el president ha fet un "crida" a què en la Diada de l'11S hi hagi una "assistència multitudinària que desbordi l'Avinguda Diagonal de Barcelona per reivindicar la República Catalana i donar-li força".

Però també a rememorar efemèrides del 2017 com el 20S, quan "va perillar la nostra normalitat, amenaçada per l'Estat"; l'1 d'octubre, que no ha de tenir "una mirada nostàlgica ni trista, sinó de reivindicació i esperança" i en el que "tots els qui vam participar ens declararem culpables d'haver participat en un acte democràtic"; el record de l'"aturada de país" del 3 d'octubre i la nit en la qual "no podrem oblidar el discurs de Felip VI"; o la "declaració política d'independència" del 27 d'octubre.