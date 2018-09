Torrent insta Sánchez a preguntar-se si vol «resoldre el conflicte o enquistar-lo»

El president del Parlament, Roger Torrent, ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a preguntar-se "si vol fer d'estadista o de mal polític, si vol enquistar el conflicte o resoldre'l i si vol donar respostes polítiques o judicialitzar encara més la situació".

En una entrevista a la Cadena Ser, el president de la cambra catalana s'ha referit a la proposta de Sánchez d'un referèndum sobre l'Estatut com una "pantalla passada" i ha defensat que la majoria de la societat catalana demana un referèndum d'autodeterminació. En relació a les negociacions entre ERC i JxCat per arribar a un acord sobre la suspensió dels diputats processats dictada pel jutge Pablo Llarena, Torrent ha assegurat que van en la "bona línia" i ha confiat que en els propers dies es pugui explicar el contingut de l'acord. "És insòlit i intolerable que sigui un tribunal el que manipuli i limiti les majories parlamentàries de les urnes", ha conclòs.

Segons ha explicat Torra, a la societat catalana hi ha un consens majoritari en tres pilars: la fi de la repressió, els valors republicans i el dret a decidir en un referèndum d'autodeterminació.

En aquest context, ha instat Sánchez a defensar la seva proposta política de reforma de l'Estatut en base al 'no' en un referèndum d'autodeterminació. "Nosaltres defensem la República i que ell defensi el seu projecte, i que els ciutadans decideixin a les urnes", ha defensat.

Preguntat per què espera de la conferència que el president de la Generalitat, Quim Torra, pronuncia avui dimarts des del Teatre Nacional de Catalunya (TNC), el president del Parlament ha afirmat que espera que plantegi l'agenda política per als pròxims mesos per afrontar una tardor i hivern que ha pronosticat "políticament intensos i determinants".

En aquesta línia, ha considerat que el "judici polític" condicionarà tant l'agenda a Catalunya com la del conjunt de l'Estat.

Pel que fa a les discrepàncies entre JxCat i ERC sobre com afrontar la suspensió dels diputats processats per Llarena, Torrent a explicat que s'està treballant en un acord que "permeti defensar la dignitat dels diputats, les institucions i la sobirania popular". "Que un jutge no potinegi el reglament del Parlament i que es respecti la voluntat dels catalans. És insòlit i intolerable que sigui un tribunal qui manipuli i limiti majories parlamentàries de les urnes. Això en democràcia és sagrat i s'ha de respectar", ha conclòs.