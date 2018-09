Ajornada la vista per la demanda de Puigdemont contra el jutge Llarena

L'advocat belga de Pablo Llarena va demanar ahir un ajornament per al 25 de setembre de la vista sobre la demanda civil presentada contra el magistrat per Carles Puigdemont i els consellers destituïts que es troben a Bèlgica. L'objectiu d'aquest moviment és que el Regne d'Espanya pugui personar-se en la causa, per qüestionar la jurisdicció dels tribunals belgues en aquest cas.

Per altra banda, la sala especial del Tribunal Suprem, presidida per Carlos Lesmes, es reuneix avui per decidir sobre les peticions de recusació que onze processats van presentar contra els cinc magistrats encarregats d'enjudiciar la cúpula del «procés».