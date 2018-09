Ciutadans, PSC i PP refusen ser a l'acte central de la Diada pel seu «sectarisme»

Ciutadans, PSC i PP van anunciar ahir que no participaran en l'acte institucional de la Diada convocat per la Generalitat perquè consideren que s'ha planejat des del «sectarisme» i «exclou» els catalans que no són independentistes. L'acte institucional de la Diada organitzat pel Govern i el Parlament se celebrarà el 10 de setembre i reivindicarà la «llibertat dels presos polítics i exiliats» amb una «marxa per la llibertat» que encapçalaran els presidents de les dues institucions, Quim Torra i Roger Torrent.

«Ja tenen els seus espais per exposar, expressar i reivindicar la independència. Si us plau, que no ens facin passar vergonya als catalans que no pensem com ells. La Generalitat és de tots i el Parlament és de tots», va lamentar la portaveu del grup parlamentari socialista, Eva Granados, que va titllar «d'insensatesa» el plantejament dels actes: «els carrers han de ser plurals, però les institucions han de ser neutrals». L'absència del PSC en els actes institucionals serà una cosa inèdita i se suma així a Cs i PP, que ja fa anys que no participen en la commemoració del Dia Nacional de Catalunya perquè consideren que els independentistes se l'han apropiat.

En aquest sentit, el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, va criticar el disseny de l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya, i va acusar els independentistes d'«apropiar-se» d'una festa que és de «tots els catalans»: «L'han convertit en un autèntic aquelarre separatista», va denunciar.

També en roda de premsa, el diputat del PP Alejandro Fernández va acusar el sobiranisme d'haver «segrestat» la Diada amb un format «partidista i inadmissible». Segons el popular, en el format dels actes institucionals del pròxim 11 de setembre hi ha «elements absolutament esperpèntics i ridículs, com el cartell» en el qual les quatre barres vermelles de la senyera apareixen tapades amb cinta gris, simulant els barrots d'una cel·la, en al·lusió als sobiranistes que estan en presó preventiva.



Festa per la Llibertat

Macaco, Zoo i Dàmaris Gelabert seran les actuacions principals de la Festa per la Llibertat que organitza Òmnium Cultural al passeig Lluís Companys cada Diada de l'11 de setembre. També actuaran Landry El Rumbero, Balkan Paradise Orchestra i es preveu la participació de Valtònyc a distància.