La fiscal demana 2 anys i mig de presó a 11 membres del CDR per una acció al TSJC

La fiscal demana 2 anys i mig de presó per a 11 membres dels Comitès de Defensa de la República (CDR) que el passat 23 de febrer van bloquejar els accessos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Els manifestants es van asseure a terra davant de l'edifici, alguns d'ells encadenant-se, per exigir la llibertat dels polítics independentistes que es troben a la presó. En el seu escrit d'acusació provisional, el fiscal demana dos anys i mig de presó per un delicte de desordres públics per a onze dels detinguts en aquesta acció. L'escrit demana, a més, un any de presó per a dos activistes més, per desobediència i resistència a l'autoritat. Segons recull, posteriorment a l'acció un grup va tractar de superar la línia policial, moment en què les dues persones acusades van propinar una puntada i un cop de puny als agents, tot i que no van patir lesions.