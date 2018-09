El Govern espanyol demana a Torra diàleg amb «tots els catalans»

El Govern espanyol demana al president de la Generalitat, Quim Torra, que dialogui amb «tots els catalans» i reivindica la independència de la Justícia davant l'anunci del mandatari català que no acceptarà una sentència condemnatòria dels imputats pel procés independentista. La portaveu de l'Executiu, Isabel Celaá, va comparèixer ahir al Palau de la Moncloa per respondre el posicionament de Torra de rebutjar eventuals condemnes als líders del procés i la proposta de pactar un «referèndum vinculant i reconegut internacionalment» amb el president Pedro Sánchez. Per a La Moncloa, Torra es dirigeix exclusivament als independentistes. El Govern manté la determinació de normalitzar relacions amb la Generalitat malgrat el discurs del president, Quim Torra, al qual va recordar que les sentències judicials «cal acceptar-les». En una breu intervenció davant els mitjans de comunicació, Isabel Celáa va indicar que Torra «està en el seu dret de dir» que no acceptarà una altra sentència que no sigui l'absolució dels presos del procés sobiranista. «Però òbviament el sistema judicial és un sistema garantista i té recursos i possibilitats. Pas a pas. No parlem de futuribles. Gairebé cap persona que està sotmesa als tribunals té molta determinació per acceptar les sentències, però finalment les sentències dels jutges cal acceptar-les», va assenyalar la portaveu en resposta a la conferència de Torra, que aposta per mantenir la via unilateral. Les reaccions de les formacions polítiques no es van fer esperar:

Albert Rivera (Cs)

A favor d´aplicar de nou l´article 155

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, urgeix Pedro Sánchez a aplicar a Catalunya l'article 155 de la Constitució, després de la crida de Quim Torra a la societat catalana a mobilitzar-se, proposta que el líder de la formació taronja considera «una altra ofensiva per intentar liquidar Espanya». «Torra menysprea la majoria de catalans i anuncia una altra ofensiva per intentar liquidar Espanya. Prou, senyor Sánchez: trenqui amb els separatistes, apliquem el 155 abans que sigui tard», escrivia Rivera al seu compte de Twitter. «Defensar la igualtat i la unió de tots els espanyols no és una opció, és la seva obligació», remarcava a la xarxa social el líder de Cs. Segons un comunicat remès per la formació taronja, el Govern s'ha «declarat en rebel·lia».

Eva Granados (PSC)

Un discurs «per a independentistes»

La portaveu del PSC al Paralament, Eva Granados, entén que Torra, «ha tornat a insistir en vies que porten al fracàs» i considera que el discurs del president «hauria d'haver estat la seva intervenció al debat de política general» a la cambra catalana, per poder establir «un diàleg» entre les diferents forces polítiques en lloc d'un «monòleg». Granados creu que el president s'adreça «només als independentistes».

Ada Colau (CATALUNYA En comú)

Insistir en «errors de l´independentisme»

La coordinadora general de Catalunya en Comú i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, considera que el president català «torna a insistir en els errors de l´independentisme» que han portat a la situació actual. «Lamentem que una vegada més el president Torra es dirigeixi només a la meitat de la ciutadania, només als seus votants i als independentistes», va afegir Colau.