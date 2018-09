L'activista dels CDR que va marxar de Catalunya acusat de rebel·lió i terrorisme és a Brussel·les

L'activista dels CDR Adrià Carrasco, buscat per la policia espanyola per unes acusacions de terrorisme, rebel·lió i sedició, és a Brussel·les. El jove, que era buscat per la policia el mateix dia que van detenir Tamara Carrasco a Viladecans, farà una roda de premsa aquest dijous al matí a la capital europea acompanyat del seu advocat, Christopher Marchand. De fet, Carrasco compta amb el mateix equip legal que l'expresident Carles Puigdemont, els exconsellers "a l'exili" i Valtònyc, i que coordina l'advocat Gonzalo Boye.