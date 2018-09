Torra es mostra «encantat» d'explicar el projecte Republicà al Congrés

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha mostrat "encantat" d'anar al Congrés per explicar el projecte Republicà, secundant la invitació de la seva presidenta, Ana Pastor (PP). En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimecres al matí, Torra ha avisat, això sí, que no acceptarà cap "humiliació" a la cambra espanyola. L'endemà de la seva conferència al TNC, el president del Govern ha subratllat que només bescanviarà el mandat de l'1-O per un referèndum pactat amb l'Estat. Així mateix, ha advertit: "Si no, seguirem fent el nostre camí", i ha reiterat que només obeirà el Parlament. Torra també ha subratllat que les sentències dels encausats per l'1-O són un "momentum" per a ell, ja que no podrà acceptar res que no sigui l'absolució dels "presos polítics".

Sobre la invitació de Pastor al Congrés, Torra ha respost -amb sentit de l'humor- que, quan va a sopar a algun lloc, sempre intenta saber abans si hi va "com a convidat o com a primer plat". "Ves a saber quines condicions ens trobarem allà, hi ha hagut casos de trinxat de la Cerdanya", ha afegit amb ironia. Sigui com sigui, el president s'ha mostrat "encantat" d'anar a la cambra espanyola a explicar el projecte Republicà, la situació dels presos i "exiliats", així com el dret a l'autodeterminació i els "abusos que s'han comès" per part de l'Estat. "No tinc cap problema", ha assegurat el president, que també ha deixat clar que "humiliacions ni una".

Pel que fa a la marxa pels drets civils i socials que va exposar ahir a la conferència, Torra ha insistit en la necessitat de fer grans mobilitzacions des d'ara fins la sentència del judici. En aquesta línia ha explicat que li consta que en diversos municipis l'ANC, Òmnium i els CDR ja parlen sobre com organitzar una successió d'esdeveniments: "Hem de ser-hi, ara més que mai cal ser al costat dels presos i exiliats. Ens jugarem les decisions que hem de prendre", ha fet notar.

Així mateix, Torra també ha assegurat que no té "cap intenció" de convocar eleccions anticipades. Alhora, s'ha mostrat confiat que els pressupostos es podran aprovar –"els guanyarem", ha dit-, i ha reiterat que buscarà l'acord amb la CUP i els comuns. Finalment, ha fixat la reunió amb el president espanyol, Pedro Sánchez, cap a mitjans d'octubre.

Torra ha respost les preguntes de l'entrevista des de l'aeroport del Prat, just abans de volar a Bèlgica on ell i tot el grup parlamentari de JxCat es reunirà amb Carles Puigdemont en unes jornades de treball que s'allargaran fins divendres.