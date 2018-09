Xavier Domènech dimiteix de tots els seus càrrecs als comuns

El dirigent Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, va anunciar ahir que deixa tots els seus càrrecs al partit i al Parlament després d'una «profunda reflexió» i assumir «la responsabilitat» que li correspon pel resultat en les últimes eleccions autonòmiques. Ho va fer públic a través de la seva pàgina del Facebook , on va escriure una carta en la qual expressava el seu desig de deixar pas «a noves persones amb idees fresques i l'energia necessària per dur a terme els reptes que el país demana en els pròxims mesos». Xavier Domènech era actualment Coordinador General de Catalunya en Comú, Secretari General de Podemos Catalunya i diputat al Parlament de Catalunya per Catalunya En Comú Podem.

El líder dels comuns diu que després de «guanyar per dues vegades, contra tot pronòstic, les eleccions generals a Catalunya», posteriorment, a les eleccions catalanes van tenir un resultat que, diu, «no va ser el que volíem i esperàvem». En les últimes eleccions autonòmiques, Catalunya en Comú Podem va obtenir 8 escons i un 7,46% dels vots, que la van situar com a cinquena força del Parlament. En la carta, Domènech explica que quan es va presentar per primera vegada tenia molt clar que el seu «temps en la política institucional seria limitat» i que, tot i sentir-se orgullós d'haver assumit les responsabilitats en una «etapa de construcció de consensos», aquestes l'han deixat «esgotat políticament i personalment». També agraeix a Ada Colau, Pablo Iglesias i tota la gent de Catalunya en Comú la seva feina. «Una abraçada en aquesta terra del 15-M i de l'1-O, capaç del més petit i el més gran quan s'ho proposa», acaba.